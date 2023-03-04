Студент 17 років тому пішов до бару – відтоді його ніхто не бачив: загадкова історія зникнення

У США студент пішов до бару зі своїм другом, але це був останній раз, коли його бачили.

У США 27-річний студент медичного коледжу Університету штату Огайо Браян Шаффер 17 років тому пішов до бару зі своїм сусідом по кімнаті, щоб відсвяткувати початок весняних канікул. Після цього чоловік зник, його більше ніхто не бачив.

Про це пише Mirror.

Вільям Флоренс і Браян Шаффер вирушили до бару "Бридкий тунець" близько 22:00, 31 березня 2006 року. У барі друзі розслаблялися, випиваючи шоти та граючи в алкогольні ігри. Пізніше хлопці попрямувала до району Арена та Шорт-Норт. Подруга Вільяма, Мередіт Рід, запропонувала підвезти їх назад до "Бридкого тунця", де вони продовжать свою ніч.

На записах камер відеоспостереження зовні видно, як вони утрьох їдуть ескалатором до входу на другому поверсі бару близько 1:15 ночі 1 квітня 2006 року.

Потім Брайан, близько другої години ночі, вийшов на вулицю, і його бачили, як він розмовляв з двома жінками, перш ніж зник.

Мередіт і Вільям кілька разів намагалися зателефонувати Брайану, але він не відповідав, і дзвінки спрямовувалися просто на голосову пошту. Пара пішла додому після того, як бар закрився, і думала, що наступного дня Брайан зв’яжеться з ними.

Ренді Шаффер, батько Брайана, також намагався додзвонитися своєму синові, але Брайан не брав слухавку, що дуже хвилювало його.

А у понеділок вранці Брайану забронювали рейс, щоб він побачитися зі своєю дівчиною, але він так і не з’явився в аеропорту.

Того дня Браяна Шаффера оголосили у розшук, на пошуки студента-медика було направлено понад 50 поліцейських.

Друзів і родину Брайана допитали, вони пройшли перевірку на детекторі брехні, за винятком його сусіда по кімнаті Вільяма, який відмовився від проходження детектора..

Алексіс Ваггонер, дівчина Вільяма, щодня дзвонила на його мобільний у надії, що він підніме трубку, але він не відповідав.

Однак через п'ять місяців після зникнення Брайана, у вересні 2006, його телефон знову запрацював, Алексіс тричі телефонувала коханому, сподіваючись, що він ще живий.

Але оскільки на його телефоні не було включено GPS, його місцезнаходження не вдалося встановити, а оператор мобільного зв’язку стверджував, що це могла бути випадковість.

Департамент поліції Колумба після перевірки всіх доступних камер біля бару "Бридкий тунець"припустила, що Брайан міг переодягнутися, або залишити бар через будівельний виїзд.

Однак батьки зниклого студента відкидають ці теорії, оскільки стверджують, що на нього чекало світле майбутнє і йому не було від чого ховатися.

Телефон, кредитні картки та банківські рахунки Брайана були неактивними понад рік, через що його родина почала вірити, що він вже ніколи не повернеться.

Однак 2020 року стався можливий прорив у пошуках зниклого, коли у соціальних мережах розмістили фото, на якому був схожий на Брайана чоловік у мексиканському місті Тіхуана. Але після ретельного аналізу обличчя ФБР виявилося, що це безхатько.

ФБР склало портрет Брайана, щоб показати, який вигляд він може мати зараз, але, на жаль, жодних повідомлень про нього не було.

За інформацію про його місцеперебування запропонували винагороду в розмірі $100 000 тисяч.

І попри теорію, що Брайан нібито живе в іншій частині світу та під новим ім’ям, за словами поліції, це ніколи не було доведено.

Нагадаємо, американського адвоката засудили довічно за вбивство дружини та сина.

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