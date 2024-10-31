Студент наклав на себе руки після невдалого пересадження бороди агентом із нерухомості – фото

Французький студент наклав на себе руки після невдалого пересадження бороди в Туреччині, яку йому зробив агент з нерухомості, що видавав себе за хірурга.

Про це повідомляє Metro.

24-річний Матьє Віж'є Латур приїхав до Стамбула в березні, щоб зробити пересадження, яке обійшлося йому всього в 1300 євро – в п'ять разів дешевше, ніж ця процедура коштує у Франції.

Молодий француз записався на операцію, побачивши, що клініка має схвалення Міністерства охорони здоров'я Туреччини, розповів французьким ЗМІ його батько Жак. Але процедура виявилася суцільною катастрофою.

Матьє Латур

Під час операції, в ході якої 4 000 трансплантатів було видалено з потилиці Віж'є Латура і пересаджено на обличчя, лікар втратив близько 1 000 трансплантатів. Це призвело до того, що борода Матьє почала рости нерегулярно, погано сплановано, волосся проростало під неприродними кутами по всьому обличчю, що завдавало йому страждань.

Його батько розповів BFM TV: "Коли вона почала відростати, вона була схожа на їжака, вона була некерованою. Він страждав, йому було погано. Йому було боляче, він страждав на опіки і не міг спати".

Матьє Латур

Пізніше Матьє вивчив інформацію про хірурга і виявив, що той не мав жодної кваліфікації – він був агентом з нерухомості.

У результаті невдалої операції студент впав у глибоку депресію і страждав на важкий дисморфічний розлад тіла – психічний розлад, який змушує людей зациклюватися на дефектах своєї зовнішності.Пізніше його сім'я звернулася до бельгійського фахівця, який намагався виправити операцію, але сказав Матьє, що його шкіра голови ніколи не відновить ділянку, де були втрачені трансплантати.

"Він потрапив у замкнене коло і не міг з нього вийти", - сказав його батько.

Матьє Латур

Через три місяці після першої операції Матьє наклав на себе руки у своєму студентському гуртожитку в Парижі, повідомляє Telegraph.

Зараз його батько проводить кампанію з підвищення обізнаності про ризики, пов'язані з недорогим, на перший погляд, оздоровчим туризмом. Він сказав, що було б "даниною пам'яті Матьє", якби шокувальний досвід його сина допоміг запобігти повторенню подібних трагедій.

Нагадаємо, 20-річна жінка припинила їсти, пити і рухатися після того, як її насварив на роботі керівник. Вона потребує нагадувань, щоб сходити до туалету.

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