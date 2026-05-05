Студент перетворив хобі на бізнес, щоб оплатити навчання: історія успіху

Пасіка допомагає оплачувати навчання в університеті

Здобуття вищої освіти у США — задоволення не з дешевих, і молодь часто шукає додатковий заробіток у сфері обслуговування. Проте 23-річний американець Ентоні Ондо вирішив не витрачати час на роботу в кав’ярнях чи на рецепціях. Студент, який опановує сталий бізнес в Університеті Чатем у Піттсбурзі, створив власне бджолярське господарство на пів сотні вуликів і тепер успішно покриває вартість свого навчання.

Про цей незвичайний підхід до фінансування вищої освіти пише Business Insider.

Гнучкий графік та прибуток з першого дня

Завдяки збору врожаю двічі на рік Ентоні отримує достатньо коштів для закриття університетських рахунків. Юнак пояснює, що хоча й має невеликі стипендії та часткову державну позику, левову частку витрат покриває саме продаж меду. Причому бізнес виявився настільки вдалим, що почав приносити гроші буквально з першого дня свого існування.

Підприємець називає такий формат ідеальним підробітком для студента. Догляд за бджолами не прив’язує його до жорсткого графіка роботи з дев’ятої до п’ятої, залишаючи достатньо часу на лекції та підготовку до іспитів.

Випадковий досвід, що став справою життя

Цікаво, що любов до бджільництва виникла в хлопця цілком спонтанно. Улітку, одразу після закінчення школи, Ентоні зголосився допомогти родичу свого товариша викачати мед на місцевій пасіці. І хоча вже на п’ятнадцятій хвилині він отримав свій перший укус, це лише розпалило його інтерес. Спочатку Ондо доглядав за кількома сім’ями комах суто для себе, а вже на початку 2024 року його захоплення переросло в офіційно зареєстровану компанію.

Банка меду замість орендної плати

Коли підприємству знадобилося більше місця для нових вуликів, Ондо обрав креативний шлях масштабування, відмовившись від пошуку традиційних інвесторів. Він брав свою продукцію та йшов знайомитися з місцевими жителями. Хлопець пропонував власникам приватних ділянок розмістити вулики на їхніх подвір’ях в обмін на свіжий мед. Коротка дегустація та щире спілкування робили свою справу — люди масово погоджувалися на такий натуральний бартер.

Сьогодні обсяги виробництва Ентоні вимірюються тисячами літрів меду. Студент ретельно обирає партнерів та постачає свій продукт локальним кав’ярням, дрібним бізнесам та сусіднім фермерським господарствам, активно популяризуючи споживання місцевого продукту.

Довіра від університету

Енергійність та професіоналізм юнака оцінили і в його альма-матер. Ентоні довірили управління двома додатковими пасіками, що розташовані на території Eden Hall — масштабного університетського екологічного комплексу, де студенти на практиці вивчають принципи сталого розвитку.

Як зазначає Емілі Геффернан, декан факультету екології та навколишнього середовища, університет прагне виховувати справжніх новаторів, які здатні перетворити свою пристрасть на кар’єру. На її думку, історія Ентоні Ондо — це блискучий приклад того, як молодь може ефективно поєднувати турботу про довкілля зі стабільним заробітком.

