Студент розповів ChatGPT про злочин і отримав вирок

ChatGPT / © Pexels

Реклама

Несподіваний поворот у судовій практиці: у США листування з чат-ботом ChatGPT стало ключовим доказом у справі проти 19-річного студента Університету Міссурі. Юнак, який влаштував погром на території кампуса, був заарештований після того, як зізнався штучному інтелекту у скоєному.

Про це повідомляє Bild.

Студент пошкодив 17 автомобілів, розбивши шибки та пом'явши корпуси. Камери спостереження підтвердили його присутність на місці злочину, але вирішальним доказом виявилося його власне повідомлення до ChatGPT.

Реклама

Незабаром після інциденту молодик запитав чат-бот, чи потрапить він до в'язниці. У цьому ж листуванні він прямо зізнався: "Я справді розбив ці нікчемні машини".

Слідчі розцінили це листування як визнання вини, що й стало головним аргументом у суді.

Студента заарештували та звинуватили в умисному пошкодженні майна. Наразі він перебуває у в'язниці округу Грін. Йому призначено заставу у розмірі 7500 доларів.

У США слідчі отримали доступ до листування студента з ChatGPT за його згодою.

Реклама

Для порівняння: у Німеччині подібні дії можливі лише за рішенням суду. Однак у Німеччині, згідно з ухвалою Вищого земельного суду Бремена, поліція може навіть примусово розблокувати телефон за допомогою відбитка пальця, якщо це необхідно для розслідування злочину.

Раніше ми розповідали історію про те, як ChatGPT допоміг жінці виграти в лотерею $150 тисяч.