Студента із Казахстану викрали в РФ та відправили воювати до України у складі ПВК "Вагнер"

Студента з Казахстану Магулана Бекенова насильно завербували до ЧВК "Вагнер" та відправили воювати проти України.

Про це повідомила його мати Альміра Бекенова, повідомляє "Сибір. Реалії".

23-річний хлопець навчався у Томському держуніверситеті, але у березні цього року замість Томська раптово опинився у Краснодарському краї РФ. Він сказав, що ніяких "контрактів" не підписував і від громадянства Казахстану не відмовлявся.

"Нібито до своєї дівчини поїхав, з якою ніхто з сім'ї навіть не знайомий. Коли почала з'ясовувати, виявилося, що невідомі його по суті викрали та завербували у ПВК "Вагнер". Я вибила зустріч із ним на хуторі Молькіно, там усюди вивіски цих вагнерівців". З сином нормально поговорити не дали, він у жахливому стані, але він підтвердив, що жодних контрактів не підписував", — повідомила Бекенова.

За її словами, 12 квітня студента відправили до зони бойових дій.

Дулат Бекенов, дядько зниклого хлопця, звертається до всіх вихідців із Середньої Азії, чиї діти навчаються в Росії, щоб забирали їх додому.

"Зник наш пацан, і навряд чи ми його колись побачимо в живих. Попередьте своїх родичів, чиї діти навчаються в Росії. Через те, що Пригожину тепер не дають зеків для поповнення втрат, він став відловлювати азіатів і фактично проти волі вербувати їх у ПВК, будь проклятий цей путінський "російський світ", — заявив він у коментарі Ratel.kz.

Як повідомляє видання Zakon.kz, у Міністерстві закордонних справ Казахстану заявили, що студент "добровільно підписав контракт із ПВК "Вагнер".

Раніше громадянин Казахстану розповів, як йому вдалося врятувати із Ворзеля неповнолітню дівчинку, яку ґвалтували російські солдати. Маму дитини росіяни вбили.

Нагадаємо, що дві колишні зеки, завербовані ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров та Олексій Савичов розповіли жахливі історії, як на фронті стратили українських дітей. Улдаров розповів, як розстріляв п'ятирічну дитину, а Савичов виконав "наказ" вбити всіх українських підлітків 15-17 років.

Читайте також: