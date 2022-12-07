Студенти в Росії зможуть отримати відстрочку від армії лише один раз

Згадується випадок із п'ятьма студентами Фінансового університету при уряді РФ.
Студенти в Російській Федерації можуть отримати відстрочку від армії лише один раз, тобто якщо її дали під час навчання у коледжі, то скористатися у своєму учбовому закладі нею вже не вдасться.
Про це повідомили в пресслужбі Мінобрнауки у коментарі щодо ситуації зі студентами Фінансового університету при уряді РФ, пишуть пропагандистські росЗМІ.
Як повідомляє джерело, раніше у пресслужбі вишу повідомили, що п'ятьох студентів Фінансового університету при уряді РФ, які втратили право на відстрочку від призову, доставили до військкомату.
Двоє з них за висновками лікарів-фахівців були направлені на додаткове медичне обстеження для визначення ступеня придатності до військової служби. Троє студентів були призвані на військову службу.
Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції 7 грудня розповів, скільки мобілізованих окупантів воюють в Україні.
Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив початок мобілізації в Росії.
Восени з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.
Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в РФ можуть мобілізувати до 2 млн осіб.
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