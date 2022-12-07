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Студенти в Росії зможуть отримати відстрочку від армії лише один раз

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Студенти в Росії зможуть отримати відстрочку від армії лише один раз

Фото: Associated Press

Згадується випадок із п'ятьма студентами Фінансового університету при уряді РФ.

Студенти в Російській Федерації можуть отримати відстрочку від армії лише один раз, тобто якщо її дали під час навчання у коледжі, то скористатися у своєму учбовому закладі нею вже не вдасться.

Про це повідомили в пресслужбі Мінобрнауки у коментарі щодо ситуації зі студентами Фінансового університету при уряді РФ, пишуть пропагандистські росЗМІ.

Як повідомляє джерело, раніше у пресслужбі вишу повідомили, що п'ятьох студентів Фінансового університету при уряді РФ, які втратили право на відстрочку від призову, доставили до військкомату.

Двоє з них за висновками лікарів-фахівців були направлені на додаткове медичне обстеження для визначення ступеня придатності до військової служби. Троє студентів були призвані на військову службу.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції 7 грудня розповів, скільки мобілізованих окупантів воюють в Україні.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив початок мобілізації в Росії. 

Восени з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в РФ можуть мобілізувати до 2 млн осіб.

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Дата публікації
Перегляди
180
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