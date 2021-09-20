Студенти вистрибували з вікон: в Росії молодик влаштував стрілянину в університеті

За попередньою інформацією, нападнику 18 років.

У російському Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину: студенти вистрибують з вікон.

Про це повідомляють різні Телеграм-канали.

Пресслужба університету повідомляє про чотирьох потерпілих. Своєю чергою, російське МОЗ інформує про десятьох осіб, що отримали травми. Телеграм-канал "112" пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини сягнула 5.

Зокрема, канал Baza повідомляє, що нападник - 18-річний Тимур Бекмансуров. Перед нападом він залишив записку в соцмережах. Він стверджує, що його атака не є терактом, а сам не перебуває в екстремістських організаціях.

У тексті йдеться про те, що спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу. Утім, п ередумав, бо "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку". Після ретельного відбору зупинився Пермському університеті через велику кількість корпусів.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року у столиці республіки Татарстан - у Казані в школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинуло щонайменше дев'ять учнів та дві вчительки. Стрільцем виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу чотири роки тому. Хлопця затримали правоохоронці. Його мотиви невідомі.

На допиті Галявієв заявив, що відчуває себе богом і всіх ненавидить. Утім, про відеоігри та булінг не згадував. За його словами, зброю купив легально за два тижні до скоєного.

Суд відправив Галявієва під варту терміном на два місяці. Сам стрілець визнав свою провину. Проти арешту казанський стрілець не заперечував.

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