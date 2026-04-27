ТСН у соціальних мережах

Світ
180
2 хв

Студенту загрожує в’язниця через відео із соломинкою для напою: деталі

Французькому підлітку загрожує до двох років в’язниці в Сінгапурі через відео з соломинкою.

Студент

Студент

У Сінгапурі 18-річного громадянина Франції звинувачують у порушенні громадського порядку після інциденту з торговельним автоматом із соком — він облизав соломинку і поклав її назад. Йому може загрожувати тюремний термін і значний штраф.

Про це пише Daily Mail.

Студент облизав соломинку і може сісти на два роки — що відомо

Французький студент Дідьє Гаспар Оуен Максиміліан опинився в центрі скандалу після того, як нібито облизав соломинку та повернув її назад у диспенсер автомата зі свіжовичавленим апельсиновим соком у торговому центрі в Сінгапурі. За даними слідства, свої дії він зняв на відео та опублікував у Instagram, усвідомлюючи, що це може викликати обурення серед громадськості.

Після інциденту компанія iJooz, яка обслуговує автомат, повідомила про заміну всіх 500 соломинок і звернулася до поліції. У компанії також провели додаткові санітарні перевірки обладнання.

Відео швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю критики з боку користувачів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, ролик став вірусним і спричинив занепокоєння щодо дотримання гігієни в публічних місцях.

Підлітку висунули обвинувачення у хуліганстві та порушенні громадського порядку. У разі доведення провини йому може загрожувати понад два роки ув’язнення та штрафи на тисячі доларів. Наступне судове засідання у справі заплановане на 22 травня.

Раніше ми писали, що у Південній Кореї чоловіку загрожує ув’язнення через реалістичне зображення вовка, створене за допомогою штучного інтелекту. Невдалий жарт із фейковим фото з’явилося на тлі реального інциденту з втечею тварини із зоопарку. Це ввело в оману поліцію, змусивши правоохоронців витрачати ресурси на хибні пошуки. Через дезінформацію, яка вплинула на роботу екстрених служб і викликала паніку серед населення, проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. Він може отримати 5 років тюрми та штраф у розмірі 6700 доларів.

