"Стурбовані виживанням": Лукашенко сказав, про що говорив із Путіним у Кремлі

Диктатори Росії та Білорусі обговорювали виклики виживання у «складні часи» / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про деталі свого візиту до Москви та переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, головна тема їхньої багаточасової зустрічі стосувалася «виживання» обох держав у сучасних геополітичних умовах.

Відео спілкування Лукашенка «з народом» опублікувало опозиційне білоруське видання NEXTA.

Лукашенко заявив, що напередодні візиту до Могильовської області він провів у Кремлі тривалі переговори із президентом РФ, присвячені «виживанню» у складні часи.

«Вчора практично весь день ми сиділи з Путіним і думали, як же нам вижити в ці складні часи. Росія, імперія величезна, багата, незліченне багатство. А сьогодні думаємо, як вижити разом. Здавалося б, що там думати — все під ногами, але нічого подібного», — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що світ «переділюють, рвуть на куски», і «починають душити».

Лукашенко також скористався нагодою, щоб налякати білорусів, які на його думку «погано працюють», можливою війною.

«Від нас не відстануть… Ну, невже треба, щоб наше покоління знову пройшло через війну?» — заявив він людям.

Лукашенко також повідомив, що Росія має «дуже хорошу» пропозицію для України, на яку Києву «варто погодитися», щоб не «втратити країну».

Нагадаємо, Білорусь опинилася в центрі геополітичних ігор між США та Росією. За словами Вадима Денисенка, ядерна зброя може бути частиною домовленостей між Путіним і Трампом, а інструментом у цій небезпечній грі вже стала Білорусь.