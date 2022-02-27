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Стурбованість переросла в жорсткі санкції: ЄС блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю

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Стурбованість переросла в жорсткі санкції: ЄС блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю

Associated Press

Також жорсткі санкції очікують на Білорусь.

Європейський союз продовжує запроваджувати жорсткі санкції проти Росії у відповідь на вторгнення до України. Про підсумки засідання повідомила під час брифінгу 27 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Головні заяви очільниці Єврокомісії:

  • Повітряний простір ЄС закривається для всіх суден, які належать країні-агресорці РФ, які в ній зареєстровані або ж які вона контролює. Під заборону здійснювати польоти над територією союзу підпадают приватні борти російських "олігархів".
  • Країни-члени Євросоюзу ухвалили рішення заборонити всі транзакції з Центробанком Росії. 
  • Євросоюз заборонить мовлення у своїх країнах-членах російських пропагандистських телеканалів Russia Today та Sputnik. "Ми заборонимо кремлівську медіа-машину в ЄС. Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", - сказала Урсула фон дер Ляйєн
  • Євросоюз підтримав пакет екстреної допомоги для української армії. Уперше ЄС профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну.
  • Найближчі дні ЄС працюватиме над забороною російським олігархам використовувати свої фінансові активи на європейських ринках.
  • Також під санкції потрапляє Білорусь, яка допомагає у воєнних діях в Україні. Очільниця Єврокомісії заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка очікує "пакет санкцій, який ударить по найважливіших секторах".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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