Стурбованість переросла в жорсткі санкції: ЄС блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю

Стурбованість переросла в жорсткі санкції: ЄС блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю

Також жорсткі санкції очікують на Білорусь.

Європейський союз продовжує запроваджувати жорсткі санкції проти Росії у відповідь на вторгнення до України. Про підсумки засідання повідомила під час брифінгу 27 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Головні заяви очільниці Єврокомісії: