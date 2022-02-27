Стурбованість переросла в жорсткі санкції: ЄС блокує російські літаки, гроші, телеканали та дає Україні кошти на зброю

Також жорсткі санкції очікують на Білорусь.
Європейський союз продовжує запроваджувати жорсткі санкції проти Росії у відповідь на вторгнення до України. Про підсумки засідання повідомила під час брифінгу 27 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Головні заяви очільниці Єврокомісії:
- Повітряний простір ЄС закривається для всіх суден, які належать країні-агресорці РФ, які в ній зареєстровані або ж які вона контролює. Під заборону здійснювати польоти над територією союзу підпадают приватні борти російських "олігархів".
- Країни-члени Євросоюзу ухвалили рішення заборонити всі транзакції з Центробанком Росії.
- Євросоюз заборонить мовлення у своїх країнах-членах російських пропагандистських телеканалів Russia Today та Sputnik. "Ми заборонимо кремлівську медіа-машину в ЄС. Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", - сказала Урсула фон дер Ляйєн
- Євросоюз підтримав пакет екстреної допомоги для української армії. Уперше ЄС профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну.
- Найближчі дні ЄС працюватиме над забороною російським олігархам використовувати свої фінансові активи на європейських ринках.
- Також під санкції потрапляє Білорусь, яка допомагає у воєнних діях в Україні. Очільниця Єврокомісії заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка очікує "пакет санкцій, який ударить по найважливіших секторах".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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