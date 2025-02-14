Створено карту "привидів", що показує всі відомі місця розташування тіл загиблих на Евересті – фото

Багато альпіністів загинули, намагаючись подолати невблаганну останню перешкоду Евересту. Найвища гора світу, яка стала на 50 метрів вищою, вже давно є символом надзвичайної людської витривалості. Однак, на жаль, її грізні умови, низькі температури і низький рівень кисню призвели до багатьох смертей.

Як показано на карті в офіційному Instagram-акаунті Mount Everest, понад 330 людей загинули, намагаючись досягти вершини, відколи почалися записи 1921 року.

Найнебезпечнішою ділянкою на Евересті є "Зона смерті", яка починається десь на висоті понад 8 000 метрів. Рівень кисню становить лише третину від нормального, що часто призводить до висотної хвороби, гіпоксії та смерті.

Багато жертв стають дезорієнтованими, страждають на виснаження або відчувають проблеми, пов'язані з великою висотою.

"Картографування кількості загиблих на Евересті виявляє чіткі небезпечні зони: підступний льодопад Кхумбу, прямовисна стіна Лхоцзе і сумнозвісна Сходинка Гілларі безпосередньо перед вершиною", - йдеться в дописі. "Історичні дані показують, що кількість жертв різко зросла в 1970-х роках, коли все більше альпіністів намагалися піднятися на вершину, причому смертельні випадки зараз сконцентровані поблизу вершини. Шерпи, які краще пристосовані до великих висот, як правило, гинуть на менших висотах, тоді як іноземні альпіністи частіше гинуть поблизу вершини".

Карта місць розташування тіл загиблих на Евересті / Фото: instagram.com/mounteverestofficial

Попри небезпеку, понад 7 200 людей піднялися на Еверест і досягли вершини, принаймні один раз.

Шонна Берк, альпіністка, яка піднялася на Еверест 2005 року, раніше поділилася про "зону смерті" і про те, як їй вдалося її пройти. Про це вона розповіла виданню Business Insider: "Ваше тіло руйнується і, по суті, ви вмираєте. Це перетворюється на перегони з часом. Кожного другого чи третього вдиху твоєму тілу бракує повітря, і ти прокидаєшся".

Тим часом Едмунд Гілларі, відомий як перша людина, яка піднялася на Еверест 1953 року разом із Тензінгом Норгаєм, раніше скаржився на відсутність допомоги з боку інших альпіністів. Він розповів New Zealand Herald: "Якщо у вас є хтось, хто дуже потребує допомоги, а ви все ще сильні та енергійні, то ви зобов'язані зробити все можливе, щоб спустити людину донизу, і досягнення вершини стає дуже другорядним. Я думаю, що все ставлення до сходження на Еверест стало досить жахливим. Люди просто хочуть дістатися вершини. Їм начхати на тих, хто може опинитися в біді, і мене зовсім не шокує, що вони залишають когось під скелею помирати".

Нагадаємо, чоловік підкорив вершину Евересту, не виходячи з власного будинку. Він фінішував майже через 23 години.

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