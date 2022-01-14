Стягнуто пів сотні техніки: в окупованому Криму РФ влаштувала навчання протикорабельних ракетних комплексів

У маневрах залучено близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.

В незаконно анексованому українському Криму розпочалися військові навчання РФ за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

Про це 14 січня повідомило Міноборони РФ.

Загалом до навчань залучено близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.

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"Дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів (БПКРК) Бал та Бастіон ракетно-артилерійського з'єднання Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) Чорноморського флоту (ЧФ) здійснили механізований марш на полігон Опук у Криму", - сказано у повідомленні.

У РФ очікують, що бойові розрахунки проведуть комплексне навчання з оперативного завдання ракетних ударів методом електронних пусків з імітаторів надводних цілей. Росіяни проводять навчання в Криму, бо як кажуть, намагаються відпрацювати дії військових щодо оборони узбережжя "від атак умовного супротивника".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що військові фахівці пропонують главі Кремля Володимиру Путіну варіанти "на випадок погіршення ситуації навколо України".

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