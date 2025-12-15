Стихія в Марокко: раптова повінь забрала життя десятків людей

Повінь / © Associated Press

Марокко, яке сім років боролася з нестачею води, опинилася під ударом стихії: раптова повінь 14 грудня в місті Сафі забрала життя понад трьох десятків людей, залишивши місто у руїнах.

Про це пишуть Al Arabiya English, Аrab News та Deutsche Welle.

Протягом однієї години інтенсивного дощу на місто випала така надмірна кількість опадів, що спричинила затоплення щонайменше семи десятків (70) житлових будинків і комерційних об’єктів, розташованих у його історичній частині. Бурхливі водні потоки буквально змивали транспортні засоби та сміттєві баки з проїжджих частин, а також пошкодили значну кількість доріг.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 37 осіб і травмування 32 громадян. Постраждалі були доставлені до лікарень, проте більшість із них на сьогоднішній день вже виписані після надання медичної допомоги.

До вечора неділі рівень води помітно знизився. Рятувальні команди, попри це, продовжують пошукові операції, намагаючись знайти інших можливих постраждалих чи жертв стихії.

Ці потужні зливи та снігопади, що охопили країну, прийшли після семирічного періоду тривалої посухи, внаслідок якої пересохла частина найбільших марокканських водосховищ. За інформацією Головного управління метеорології (DGM), 2024 рік став найспекотнішим роком в історії країни, зафіксувавши середній дефіцит опадів на рівні 24,7%.

Метеорологічна служба попереджає, що у вівторок на території цієї держави прогнозуються нові сильні опади.

антициклон Frieda у вівторок, 16 грудня, блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.