Стюарт прикріпив iPhone до туалету літака та записав на відео неповнолітніх дівчат – фото

У його телефоні також знайшли дитячу порнографію.

Стюарт, якого звинувачують у тому, що він прикріпив iPhone до сидіння в туалеті літака і зняв на відео дівчинку-підлітка, ймовірно, також зняв ще чотирьох неповнолітніх дівчат.

Про це пише Daily Mail.

36-річний бортпровідник American Airlines Естес Картер Томпсон III був заарештована після того, як у вересні на рейсі 1441 з Шарлотти до Бостона зняв на телефон 14-річну дівчинку, яка користувалася вбиральнею. Підліток помітила телефон, приклеєний до кришки туалету наліпками з написом "сидіння зламане", і розповіла про це батькам.

Згодом з'ясувалося, що Томпсон нібито мав записи чотирьох інших молодих дівчат, які користувалися туалетами літака.

ФБР перевірило пристрої Томпсон та iCloud і знайшло матеріали дівчаток у віці 7, 9, 11 і 14 років, а також порнографію, згенеровану ШІ.

"Агенти знайшли в акаунті додаткові докази сексуального інтересу Томпсона до дітей", - йдеться в судових документах. "Наприклад, агенти виявили сотні зображень дитячої порнографії, які, схоже, були створені за допомогою штучного інтелекту".

Картер Томпсон / Фото: AP

Томпсон був заарештований у січні в Лінчбурзі, штат Вірджинія, а 26 квітня йому було пред'явлено звинувачення у спробі сексуальної експлуатації дітей та у зберіганні зображень сексуального насильства над дітьми із зображенням неповнолітньої особи, яка перебуває у стадії статевого дозрівання.

Адвокат Томпсона відмовився від коментарів після пред'явлення обвинувачення федеральним великим журі.

У грудні батьки 14-річної дівчинки подали позов до суду, в якому стверджували, що бортпровідник зайшов до туалету літака, щоб помити руки, а потім сказав їхній доньці, що сидіння зламане, і щоб вона не хвилювалася через це.

"Їй одразу ж спало на думку, що хтось поклав туди телефон, щоб зняти, як вона користується туалетом", - йдеться в позові.

Картер Томпсон / Фото: AP

Батьки дівчини стверджують, що на борту літака не вдалося забрати телефон у підозрюваного, що дозволило йому знищити докази. Вони додали, що авіакомпанія не забрала телефон у стюарта і "знала або повинна була знати, що бортпровідник становить небезпеку".

Томпсон із Шарлотти, штат Північна Кароліна, залишається під вартою на федеральному рівні.

Нагадаємо, п'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака для свого сусіда по кріслу. Чоловіка рятували бортпровідники.

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