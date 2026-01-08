Суд анулював свідоцтво про шлюб через промову на церемонії, яку створив ChatGPT

Обручки / © Credits

У нідерландському місті Зволле суд був вимушений скасувати свідоцтво про шлюб у пари, яку одружили промовою, що була написана за допомогою чат-бота ChatGPT. Нідерландська прокуратура вважає, що під час промови не пролунали необхідні для укладання офіційного шлюбу слова.

Про це йдеться у відповідній постанові суду. Водночас суспільний мовник країни NOS розповів деталі цієї справи.

Хто був винен у скасуванні шлюбу

Це сталося ще навесні минулого року. У Нідерландах провести шлюбну церемонію може будь-хто — для цього треба лише зареєструвати відповідну заявку у місцевому муніципалітеті, і заявник становиться на один день законним реєстратором шлюбів.

Цією можливістю і скористалася пара, запросив свого знайомого стати таким реєстратором. Та знайомий, на прохання пари зробити всю процедуру «легкою», написав «легку шлюбну промову», причому зробив це за допомогою чат-бота ChatGPT.

Весілля сталося 19 квітня 2025 року. Проте пізніше, коли до муніципалітету потрапив текст промови реєстратора, посадовці забили на сполох й звернулись до прокуратури. Остання передала справу до суду — і шлюб пари було скасовано.

Текст промови, який створив ChatGPT

Ось весь текст, на який спромоглись одноденний реєстратор та чат ChatGPT.

«(Ім’я чоловіка), чи обіцяєш ти, що будеш поруч із (ім’я жінки) сьогодні, завтра і кожного наступного дня? Сміятися разом, зростати разом і любити одне одного — за будь-яких обставин у житті? Яка ваша відповідь на це? (Ім’я жінки), ти згодна ти обрати (ім’я чоловіка), й обирати його знов і знов? Чи продовжуватиме ви підтримувати одне одного, дражнити одне одного, триматися разом, навіть якщо і коли життя стає важким? Якою буде ваша відповідь на це?»

Після відповідних відповідей пари реєстратор завершив процедуру укладення шлюбу фразою:

«Тоді я вам заявляю: ви тепер пара. І не просто чоловік і дружина, а перш за все команда, шалена пара, кохання одне одного та дім одне одного. Тепер ви можете першими привітати одне одного поцілунком. Вітаю — тепер ви офіційно чоловік і дружина».

Що не так з промовою

На перший погляд це схоже з американською традицією давати шлюбні клятви одне одному. Але американські шлюбні клятви можуть бути будь-якими за формою та змістом. А у промові шлюбного реєстратора у Нідерландах повинна пролунати певна формула.

Як пояснили у суді, вищенаведена «шлюбна промова свідчить, що чоловік і жінка не зробили заяви про те, що вони виконуватимуть усі зобов’язання, юридично пов’язані зі шлюбом, як того вимагає цивільний кодекс Нідерландів».

Чи укладатиме пара новий шлюб

Рішення суду приголомшило пару — вони кажуть, що не усвідомлювали власної помилки і помилки реєстратора, аж поки справа не дійшла до Феміди. Причому парі була важлива дата весілля. Тож вони просили суд «зберегти початкову дату весілля».

Але суддя відмовив. «Суд розуміє, що дата весілля, зазначена в шлюбному акті, є важливою для чоловіка та жінки, але не може ігнорувати те, що говорить закон», — зазначено в рішенні суду.

Тож пара тепер укладатиме новий шлюб — з новою датою весілля.

