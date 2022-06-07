Супер'яхту російського олігарха Керімова відправлять до США

ФБР заявило, що експлуатаційні витрати розкішного судна вартістю 300 млн доларів перевищують 25 млн на рік, і США платитимуть за обслуговування судна після того, як його конфіскують.

Верховний суд Республіки Фіджі ухвалив рішення щодо супер'яхти Amadea, яка належить Росії. Судно має бути вивезено Сполученими Штатами з тихоокеанської острівної держави.

Яхта пов'язана з російським олігархом Сулейманом Керімовим, який перебуває під санкціями, передає The Guardian.

ФБР заявило, що експлуатаційні витрати судна вартістю 300 млн доларів перевищують 25 млн на рік, тож США платитимуть за обслуговування судна після конфіскації.

У Bloomberg повідомляли, раніше компанія Millemarin Investment Limited, що нібито нею володіє, подала апеляцію на видачу яхти США.

Як стверджують у компанії, судно належить екскерівникові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову, який не потрапив під санкції.

Програвши апеляцію щодо скасування арешту, Millemarin подала другу апеляцію. Сьогодні, 7 червня, компанія знову програла.

Верховний суд Фіджі ухвалив, щоб яхта "відпливла з Фіджі", оскільки, згідно з вироком, її стоянка на Фіджі "дорого обходилася уряду".

"Amadea було передано владі США. Яхта залишить Фіджі", - заявив директор прокуратури Республіки Крістофер Прайд.

Як стверджує джерело, Amadea належить російському підсанкційному олігарху Сулейману Керімову. США впевнені, що Худайнатов є підставним власником.

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