Суд Франції визнав Саркозі винним у злочинній змові: подробиці вироку

експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили до 5 років ув’язнення / © Associated Press

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засуджено до п’яти років ув’язнення з відстрочкою виконання вироку. За вредиктом суду, Саркозі «викличуть до прокуратури протягом місяця для повідомлення про дату взяття під варту», і навіть його апеляція, яку за даними французьких ЗМІ адвокати подають «просто зараз» не призупинить виконання вироку. Цей вирок виявився суворішим, ніж очікувалося, але значно м’якшим за покарання, якого вимагала прокуратура.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у злочинній змові в рамках корупційного процесу. Водночас суд у Парижі виправдав політика за кількома більш серйозними звинуваченнями, такими як незаконне фінансування виборчої кампанії та розтрата. За скоєні злочини прокуратура просила для Саркозі сім років ув’язнення, штраф у розмірі 300 тисяч євро та п’ятирічну заборону займатися політикою.

За інформацією Financial Times, судді не змогли «встановити доказ того, що гроші, які надходили з Лівії», були «врешті-решт» використані для фінансування передвиборчої кампанії 2007 року, що призвело до зняття головних звинувачень у корупції. Однак судді визнали Саркозі винним у змові з метою вчинення злочину.

Суть звинувачень: гроші Каддафі за реабілітацію іміджу

Справа стосується звинувачень у тому, що Ніколя Саркозі взяв мільйони від лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї президентської кампанії у 2007 році. Прокуратура стверджувала, що існувала угода про «послугу за послугу»: Саркозі мав допомогти лівійському лідеру реабілітувати його міжнародний імідж в обмін на готівку для кампанії.

Під час судових свідчень цього року експрезидент Франції відкинув ці звинувачення як безпідставні. Проте головний суддя Наталі Гаваріно заявила, що Саркозі «дозволив своїм близьким помічникам та політичним прихильникам — над якими він мав владу та які діяли від його імені — звертатися до лівійської влади, щоб отримати або спробувати отримати фінансову підтримку в Лівії з метою фінансування кампанії 2007 року». Двох найближчих помічників Саркозі також звинуватили у сприянні корупції, і їх також визнали винними за деякими з висунутих звинувачень.

Реакція Саркозі: «Принизили імідж Франції»

Повідомляється, що Саркозі, у супроводі своєї дружини, співачки та моделі Карли Бруні-Саркозі, та кількох дорослих дітей, сидів у першому ряду, коли суддя зачитувала вирок. Після оголошення рішення, політик заявив про свою невинність і намір негайно подати апеляцію.

Саркозі назвав вердикт «скандальною несправедливістю» та рішенням, яке має «екстремальні наслідки для верховенства права та довіри до правосуддя». Він підкреслив, що був виправданий за трьома з чотирьох висунутих проти нього звинувачень і визнаний винним лише у «злочинній змові» зі своїми соратниками.

«Якщо вони беззастережно хочуть, щоб я спав у в’язниці, я спатиму у в’язниці, але з високо піднятою головою», — заявив Саркозі.

Адвокат Саркозі Крістоф Енгрен також заявив, що надсилати клієнта до в’язниці негайно є надмірним, враховуючи, що він ніколи не ухилявся від суду. Він підкреслив «неймовірну суперечність» у тому, що його клієнт виправданий за більшістю пунктів, але отримує «важке тюремне ув’язнення з неминучим виконанням».

«Ті, хто так сильно мене ненавидять, думають, що можуть мене принизити. Те, що вони принизили сьогодні, — це Франція, імідж Франції», — додав Саркозі.

Черговий вирок і політичний вплив

Вирок у «лівійській справі» додає проблем у юридичні справи Саркозі та ще більше псує його репутацію. Його критики вважають, що це відображення не лише того, як він порушував правила, перебуваючи при владі, але й є типовим для більш корумпованої епохи у французькій політиці.

Зокрема, у грудні політика вже було засуджено в апеляційному порядку за змову зі своїм адвокатом з метою спроби підкупу судді для отримання конфіденційної інформації щодо іншого розслідування. Після того вердикту він носив електронний браслет, щоб відбути однорічний термін ув’язнення під домашнім арештом — це був перший подібний випадок з колишнім президентом Франції.

Крім того, інший вирок він отримав у скандалі з незаконним фінансуванням, що стосувався того, як його тодішня політична партія, UMP, вела його передвиборчу кампанію 2007 року. Ця справа все ще перебуває на стадії апеляції.

Попри такі серйозні юридичні проблеми, Саркозі залишається впливовою фігурою у правоконсервативній політиці Франції. Він зберігає популярність серед старших консервативних виборців, які пам’ятають його прихід як сміливого молодого президента, який обіцяв економічні реформи та сувору політику «закону і порядку». На тлі політичних потрясінь у Франції, які призвели до зміни двох прем’єр-міністрів за рік, Саркозі нещодавно виступив із закликом до дострокових виборів, щоб вийти з глухого кута.

Нагадаємо, цього ж року суд Франції ухвалив ще одне резонансне рішення у справі лідерки ультраправих Марін Ле Пен. Після оголошення вердикту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у демократичній державі закон має бути однаковим для всіх, незалежно від політичного статусу чи переконань.