Якщо все ж є симптоми похмілля, потрібно пити якомога більше води / Фото: pixabay.com

Суд наклав арешт на права і кошти "Моршинської" та "Миргородської", що належать російському олігарху Фрідману

Суд наклав арешт на права і кошти "Моршинської" та "Миргородської", що належать російському олігарху Фрідману

Компанією володіє російський олігарх Михайло Фрідман разом із партнерами.

Накладено арешт на корпоративні права підприємств, що належать олігарху Михайлу Фрідману (РФ), на загальну суму понад 53,4 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбах Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки.

Арешт накладено на цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств.

"Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України", - повідомляють у відомстві.

Зазначимо, що назву підприємств поки не повідомили, але зауважили, що це - "один з найбільших виробників мінеральної води на території України".

За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про виробника "Моршинська". Брендами "Моршинська" та "Миргородська" володіє IDS Group Ukraine, "дочка" міжнародної групи IDS Borjomi International. Компанією володіє російський олігарх Михайло Фрідман, що знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії разом з партнерами Германом Ханом та Петром Авеном.

У справі було відкрито кримінальне провадження за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

Читайте також: