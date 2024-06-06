Суд покарав винних у смерті українця у витверезнику Польщі: хто і які вироки отримав

Суд Вроцлава ухвалив 6 червня вироки у справі про вбивство 25-річного українця Дмитра Никифоренка у витверезнику в Польщі. Семеро обвинувачених отримали терміни ув'язнення.

Про це повідомляє PAP.

Суд ухвалив вироки для сімох осіб, визнаних винними у смерті Никифоренка у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Так, обвинувачені у справі поліцейські, опікуни та лікар отримали від 1,5 до 5 років ув’язнення.

Суд визнав обвинувачених винними у вбивстві з необережності, оскільки вони спричинили смерть громадянина України шляхом побиття та насильницького притискання. Щодо лікаря, то суд визнав його винним у відсутності реакції на застосування до Никифоренка таких заходів примусу.

Найсуворіше покарання – 5 років ув’язнення – отримали двоє експрацівників поліції. Двох інших колишніх правоохоронців, лікаря та двох працівників витверезника засудили до ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років. Лікар отримав 3 роки позбавлення волі. Ще двох працівників витверезника було виправдано.

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Розслідування у справі проводила регіональна прокуратура в Щецині. За версією прокуратури, "троє поліцейських і двоє доглядачів-фельдшерів у приміщенні Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу". На думку слідчих, вказані особи діяли спільно і за погодженням.

"Фактично вони брали участь у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви, до якої після того, як її захопили та привели до недієздатності за допомогою ременів, застосували фізичне насильство. Воно полягало, зокрема, у притисканні голови, верхньої частини тулуба та ніг потерпілого до матраца ліжка, притисканні верхньої частини тулуба та попереку потерпілого коліном, сидінні на лежачому потерпілому та притисканні його всією своєю вагою до матраца, завдаванні ударів рукою і кулаком в область попереку і голови або плечового поясу, затисканні руками шиї потерпілого, завдаванні ударів кийком типу "тонфа" в область попереку", – йдеться в обвинувальному висновку прокуратури.

На думку обвинувачення, через це потерпілий не зміг вільно дихати і помер внаслідок насильницького удушення.

Нагадаємо, українець Дмитро Никифоренко помер 30 липня 2021 року у Вроцлаві після затримання поліцією і жорстокого побиття. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, але не поводився агресивно. Натомість правоохоронці били і душили українця.

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