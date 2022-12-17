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Суд у Гаазі може почати розслідування проти Путіна за атаки по енергетиці України – міністр юстиції ФРН

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Суд у Гаазі може почати розслідування проти Путіна за атаки по енергетиці України – міністр юстиції ФРН

Фото: Associated Press

Йдеться про злочин проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може почати розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland.

Так, за словами міністра, цілеспрямовані атаки по енергетиці можуть стати приводом для розслідування, "наприклад, злочину проти людяності". А публічні виступи Путіна можуть стати доказами його прямої відповідальності за ці удари. Адже у своїх промовах очільник Кремля відкрито заявляв, що ракетні удари є цілеспрямованою тактикою.

Бушман уточнив, що суди можуть розцінити як злочин проти людяності те, що відбувається в Україні зараз, "тобто коли людей наражають на дію зими з температурою -30 Сº, навмисно руйнуючи цивільну інфраструктуру, залишаючи їх без електрики та опалення". На думку очільника німецького Мін’юсту, це "не гіпотетична справа".

Водночас міністр повідомив, що в Німеччині не можуть почати розслідування проти Путіна, адже той має імунітет як очільник іноземної держави.

Бушман також розповів, що в МКС немає компетенції для розслідування факту агресії Росії проти України. Аби це змінилося, РФ має ратифікувати договір про створення такого суду або ж підтримати в ООН передавання відповідної справи до МКС. Проте, за словами міністра, очевидно, що країна-агресорка не робитиме ні того, ні іншого.

Нагадаємо, напередодні в Нідерландах заявили про готовність за підтримки ООН створити новий трибунал для розгляду справи про вторгнення Росії до України. Зауважимо, що новий спецсуд не заважатиме роботі МКС, що теж розташований у Нідерландах.

Після цього президент України Володимир Зеленський у Європарламенті закликав створити міжнародний спецтрибунал, щоб притягнути керівників Росії до відповідальності ще до завершення війни.

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Дата публікації
Перегляди
302
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