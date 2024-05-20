Суд у Гаазі попросив видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу: деталі

Підозрюваним інкримінують вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території Ізраїлі та Сектора Гази.

Карім Хан, прокурор суду в Гаазі, виступив із клопотанням про видачу ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу. Зокрема, йдеться про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта, керівників ХАМАСу Ях'ї Сінвара, Мухаммеда ад-Дейфа та Ісмаїла Ханія.

Про це йдеться у зверненні МКС.

За словами прокурора, ця заява є результатом незалежного та неупередженого розслідування.

"Моє управління без вагань подасть нові заяви на отримання ордерів на арешт, якщо і коли ми визнаємо, що поріг реалістичної перспективи засудження досягнуто. Я повторюю свій заклик до всіх сторін нинішнього конфлікту дотримуватися закону прямо зараз", – наголосив Хан.

Раніше у день "інавгурації" Путіна в Гаазі влаштували символічну акцію "В'язниця, а не Кремль". Так, навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі встановили фігуру Володимира Путіна у кайданах й тюремній робі.

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