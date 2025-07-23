Суд у Гаазі скасував арешт активів «Газпрому» в Нідерландах

Суд зняв арешт активів «Газпрому» / © Associated Press

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Голландський суд у Гаазі скасував арешт активів російської енергетичної компанії «Газпром», які перебували на території Нідерландів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на рішення суду.

У документі зазначено, що арешт суперечить принципу державного імунітету, згідно з яким майно іноземної держави не може бути піддане арешту без її згоди.

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Під арешт раніше потрапили акції «Газпрому» у двох спільних підприємствах — Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт було накладено в межах справ, ініційованих українськими компаніями «Славутич-Інвест» та «Жнива», які вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак суд постановив, що ці активи належать структурі, яка пов’язана з державним органом іншої країни, а отже, мають державний імунітет.

«Суд дійшов висновку, що активи не можуть бути арештовані, оскільки належать або пов’язані з іноземною державою. Відтак, юрисдикція Нідерландів не поширюється на розгляд таких справ», — йдеться у рішенні.

Таким чином, арешт активів «Газпрому» в Нідерландах скасовано.

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