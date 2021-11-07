Суд у США призупинив вимогу щодо COVID-вакцинації усіх працівників великих компаній

Генпрокурор заявив, що "президент не нав'язуватиме американському народу медичні процедури".

Апеляційний суд п'ятого округу США у суботу, 6 листопада, тимчасово призупинив вимогу адміністрації Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що позов проти вимоги вакцинувати усіх робітників до 4 січня або зобов'язати їх щотижня здавати тести на коронавірус (за порушення передбачені штрафи у розмірі майже 14 тис. доларів) подали щонайменше 27 штатів.

Генеральний прокурор Луїзіани Джефф Лендрі заявив, що судове рішення не дозволить американському президентові "просуватися вперед із його незаконним перегином".

"Президент не нав'язуватиме американському народу медичні процедури без стримувань і противаг, передбачених Конституцією", - висловився Лендрі.

Подбіні рішення окружного суду, розташованого у Новому Орлеані, зазвичай розповсюджуються на штати у межах округу, зокрема на Міссісіпі, Луїзіану і Техас, однак у цьому випадку, додає генпрокурор, йдеться про "національний характер".

Тим часом адвокатка з питань праці Сіма Нанда вказує, що Міністерство праці США "впевнене у своїх юридичних повноваженнях щодо видання тимчасового стандарту екстреної вакцинації та тестування".

За її словами, Управління з охорони праці OSHA має право "діяти швидко у надзвичайній ситуації, коли виявляє, що працівники наражаються на серйозну небезпеку, і для їхнього захисту необхідні нові стандарти".

П'ятий округ зауважив, що призупиняє запровадження федеральних вимог щодо вакцин через потенційні "серйозні законодавчі та конституційні проблеми", підняті позивачами. Адміністрація Байдена повинна надати відповідь на клопотання про постійну судову заборону у понеділок, 8 листопада.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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