Суд у США скасував вимогу щодо COVID-вакцинації працівників великих компаній: як відреагував Байден

Суд у США скасував вимогу щодо COVID-вакцинації працівників великих компаній: як відреагував Байден

Адміністрація Байдена не зможе змусити великі компанії вакцинувати своїх співробітників від коронавірусу.

Верховний суд США у четвер, 13 січня, скасував вимогу адміністрації Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що консервативна більшість у суді наголосила, що Управління з охорони праці OSHA перевищило свої повноваження, надані йому Конгресом, з впровадження професійних стандартів.

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"Хоча COVID-19 є ризиком, який виникає на багатьох робочих місцях, у більшості випадків він не є професійним ризиком", - вказали служителі Феміди. Водночас суд залишив у силі вимогу щодо обов'язкової вакцинації медичних працівників.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, висловив розчарування рішенням суду, однак підкреслив, що за час судової тяганини мандат викликав бажаний ефект зі скорочення кількості нещеплених дорослих.

"Сьогодні ця кількість становить менше 35 мільйонів", - сказав він про нещеплених. Нагадаємо, що адміністрація американського лідера запровадила мандат на вакцинацію у вересні минулого року, коли невакцинованими вважалися приблизно 80 мільйонів дорослих жителів США.

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"Якби моя адміністрація не ввела вимоги щодо вакцинації, ми зараз зіткнулися б з вищою кількістю смертей від COVID-19 і ще більшою кількістю госпіталізацій", - продовжив голова держави.

Рішення суду "не заважає мені використовувати свій голос як президента, щоб виступати за те, щоб роботодавці чинили правильно для захисту здоров'я та економіки американців", - висловився Байден.

Хоча Верховний суд США залишив відкритою можливість адміністрації президента домагатися мандатів, представники Білого дому заявили, що найближчим часом не планують вживати заходів для перегляду постанови.

"Тепер штати та окремі роботодавці повинні ввести вимоги щодо вакцинації", - вказала у п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.

Тим часом американцям пропонують отримати безкоштовні тести на COVID-19: федеральний сайт почне приймати замовлення від наступної середи. Постачання будуть обмежені лише чотирма безкоштовними тестами для одного домогосподарства.

Нагадаємо, що 6 листопада Апеляційний суд п'ятого округу США тимчасово призупинив вимогу адміністрації Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників.

Тоді позов проти вимоги вакцинувати усіх робітників до 4 січня або зобов'язати їх щотижня здавати тести на коронавірус (за порушення передбачалися штрафи у розмірі майже 14 тис. доларів) подали щонайменше 27 штатів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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