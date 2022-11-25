Суд у Ватикані заслухав запис таємної розмови Папи Римського із обвинуваченим у корупції кардиналом

74-річний кардинал Анджело Беччіу постав перед судом Ватикану за звинуваченням у нецільовому використанні церковних коштів, судовий процес триває вже другий рік.

У четвер, 24 листопада, суд у справі про корупцію у Ватикані заслухав таємно записаний телефонний дзвінок між головним обвинуваченим, 74-річним кардиналом Анджело Беччіу, та Папою Франциском.

Про це повідомляє Reuters.

Запис був зроблений без відома Папи кимось, хто перебував у кімнаті з Беччіу, в липні 2021 року, незадовго до початку судового процесу.

Коли прослуховувався запис, журналістів попросили покинути кімнату. Згодом адвокати, які були присутні на засіданні, повідомили, що Беччіу попросив Папу підтвердити, що понтифік дозволив провести платіж, щоб допомогти звільнити монахиню, яку викрали в Африці.

Адвокати сказали, що під час розмови Папа був спантеличений і збентежений таким телефонним дзвінком Беччіу та неодноразово просив кардинала надіслати йому письмову записку, в якій викласти, чого саме він хоче.

Понад пів мільярда євро на звільнення монахині

Телефонний дзвінок стосувався одного із епізодів цієї корупційної справи, який відбувся ще у 2018 році. Тоді Беччіу, на той час третя за впливом особа у Ватикані, найняв ще одну теперішню обвинувачену Сесілію Маронью, яка називала себе аналітиком з питань безпеки, щоб звільнити колумбійську черницю, яку викрала в Малі група, пов’язана з Аль-Каїдою.

44-річна Маронья отримала 575 000 євро від Державного секретаріату, найважливішого департаменту Ватикану, у 2018-2019 роках, коли там працював Беччіу. Як повідомили в суді, гроші були надіслані компанії, яку вона заснувала в Словенії, і вона отримала частину готівкою.

Поліція виявила, що Маронья витрачала значну частину грошей на особисті потреби, включаючи одяг люксових брендів і відвідування оздоровчих курортів.

У чому ще звинувачують кардинала

74-річний кардинал Анджело Беччіу постав перед судом Ватикану за звинуваченням у нецільовому використанні церковних коштів. Кардинал був одним із найближчих соратників Папи Римського Франциска, однак у вересні 2020 року понтифік попросив його піти у відставку.

Підозрюваного також звинувачують у тому, що він витратив $412 мільйонів у ході невдалої купівлі нерухомості у престижному районі Лондона — Челсі, яка принесла великі збитки. Дворічне розслідування показало, що Ватикан втратив мільйони євро, включаючи пожертвування вірян.

Кардинал раніше відповідав за пожертви в секретаріаті, який контролює фінанси Ватикану. Беччіу підозрюють у виведенні коштів зі скарбниці через тіньові фірми та передачі грошей його братам на Сардинії. Беччіу своєї провини не визнає і називає себе жертвою змови. У справі проходять ще дев’ять відповідачів, яких звинувачують у здирництві, відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, у 2021 році Ватикан вперше опублікував інформацію про свої нерухомі активи. Святий Престол володіє понад 5 тисячами об'єктами нерухомості.

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