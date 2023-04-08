Суд ухвалив рішення про ліквідацію пропагандистського каналу RT France

Французький господарський суд офіційно визнав підтримуваний кремлем телеканал RT France банкрутом.

Про це повідомила президентка компанії Ксенія Федорова, передає Politico.

"Суд у Нантер ухвалив рішення про ліквідацію RT France", - зазначила Федорова.

Також читайте Російський пропагандист Соловйов істерить через запитання про синів

За словами президентки компанії, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

Торік у березні ЄС заборонив мовлення російським урядовим ЗМІ, як-от sputnik і RT, раніше відомий як russia today, після розв`язаної Росією війни проти України.

Однак санкції не завадили медіа випускати контент. Минулого року російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.

Нагадаємо, раніше цього року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС про замороження активів у грудні.