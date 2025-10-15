ТСН у соціальних мережах

Світ
54
1 хв

Суд в Італії скасував видачу українця у гучній справі підриву "Північних потоків"

Італія скасувала видачу Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Італія повертає на перегляд справу українця Кузнєцова

Італія повертає на перегляд справу українця Кузнєцова / © Associated Press

Суд в Італії скасував рішення про видачу Німеччині українця Сергія Кузнєцова, якого Берлін підозрює в організації диверсії на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Справу має переглянути новий склад колегії апеляційного суду Болоньї.

Адвокат українця стверджував, що у європейському ордері на арешт неправильно кваліфіковані факти. Генпрокуратура під час засідання підтримала аргумент сторони захисту.

Нагадаємо, що українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків», затримали в Італії у серпні цього року, куди Сергій Кузнєцов з дружиною та неповнолітніми дітьми прибули на відпочинок.

Крім того, у Польщі наприкінці вересня затримали ще одного українця — Володимира Журавльова, якого теж підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків».

У вересні 2022 року на газопроводах «Північний потік 1» та «Північний потік 2» у Балтійському морі сталися вибухи, внаслідок яких витекли близько 800 мільйонів кубометрів газу.

