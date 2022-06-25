“Суд відкинув Америку на 150 років назад”: Байден відреагував на скасування права на аборт

“Суд відкинув Америку на 150 років назад”: Байден відреагував на скасування права на аборт

Байден вказав на те, що це рішення ставить під загрозу здоров'я та життя жінок.

Рішення Верховного суду США скасувати постанову, якою федеральна влада країни гарантує право на аборт, президент Джо Байден назвав “трагічною помилкою” та “реалізацією екстремістської ідеології”.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті Білого дому.

За словами Байдена, суд не обмежив, а відібрав право, яке має значення для багатьох американців.

“Верховний суд недвозначно відібрав у американського народу конституційне право, яке він уже визнав. Вони просто забрали його. Такого ніколи не робили з правом, яке таке важливе для стільки американців”, — зазначив він.

Президент Байден також вказав на те, що це рішення суду ставить під загрозу здоров'я та життя жінок.

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“Суд буквально переніс Америку на 150 років тому. На мій погляд, це сумний день для країни, але це не означає, що боротьбу закінчено”, — наголосив він.

Байден закликав виборців у листопаді проголосувати за членів конгресу, які будуть готові включити захист абортів до законодавства.

Президент США також нагадав, що якщо жінка живе у штаті, який обмежує аборти, то рішення Верховного суду не забороняє виїжджати до штату, де аборти дозволені.

У США скасували гарантію права жінок на аборт!

Нагадаємо, раніше у польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. Адвокатка родини звинуватила лікарів у навмисній бездіяльності задля дотримання заборони абортів.

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