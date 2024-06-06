Суд відклав розгляд справи проти Трампа: поновлять вже після виборів у США

До виборів судовий процес у справі проти Дональда Трампа не відбудеться. Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена.

Про це пише MSNBC.

Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.

Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.

Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.

У чому звинувачують Трампа

45-го президента США визнали винним за 34 пунктами обвинувачення у справі про гроші, які його адвокат Майкл Коен заплатив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс за мовчання про їхні інтимні стосунки. Сам Трамп вважає, що це був сфальсифікований процес.

"Це була ганьба. Це був сфальсифікований судовий процес суперечливим суддею, який був корумпований", — заявив політик.

Дональд Трамп не зможе відвідати 16 країн світу. Причина подібних проблем — кримінальне минуле, яке у нього може з'явитись після вироку нью-йоркського суду.

Тим часом у Республіканській партії заявили, що їх не зупинить кримінальний вирок для лідера. Представники цієї політичної сили повідомили, що ситуація не змінилась і Дональд Трамп дійсно може стати кандидатом на виборах і змагатиметься з чинним 46 президентом-демократом Джо Байденом. За добу після вироку республіканець зібрав рекордну суму для участі у виборах.

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