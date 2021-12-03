Суд виніс вирок батькові та мачусі, які до смерті закатували 6-річного хлопчика

Судове засідання відбулося сьогодні, 3 грудня.

Англійський суд виніс вирок Томасу Г'юзу і Еммі Тастін, обвинувачених у вбивстві шестирічного Артура Лабінджо-Х'юза. Рідний батько та мачуха закатували до смерті хлопчика — його не годували, не перевдягали і годинами ізолювали в окремій кімнаті, змушуючи спати просто на підлозі.

Про це пише Mirror.

За інформацією видання, слухання вироку відбулося у п'ятницю, 3 грудня. Емму Тастін, мачуху дитини, визнали винною у вбивстві та засудили до довічного ув'язнення. Х'юза - у ненавмисному вбивстві, він ув'язнений на 21 рік.

Під час судового процесу Емма Тастін визнала два звинувачення в жорстокості до хлопчика, включаючи вчинення трьох нападів на нього, а також те, що вона змушувала його сидіти або стояти в коридорі до 14 годин на добу.

Під час суду з’ясувалося, що соціальні працівники бачили Артура до його смерті за два місяці. Занепокоєння висловила бабуся по батьковій лінії Джоанна Х’юз, яка звернулася до соцпрацівників, однак ті після перевірки заперечили факт катування дитини.

Учитель середньої школи сказав, що Артур був "щасливим, задоволеним, процвітаючим семирічним". На судовому засіданні спустошена мама хлопчика розповіла, що вбивство сина знищило її життя і що її серце розбите.

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