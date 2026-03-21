Суд визнав Ілона Маска винним у справі про Twitter: що накоїв мільярдер

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Журі присяжних федерального суду Сан-Франциско (США) визнало, що американський бізнесмен Ілон Маск перед придбанням Twitter у 2022 році вводив в оману інвесторів своїми публічними заявами.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, йдеться про заяви мільярдера, опубліковані в соцмережі, про те, що він, можливо, відмовляється від угоди про придбання Twitter вартістю 44 мільярди доларів.

Реклама

Присяжні визнали, що своїми заявами Маск штучно знизив ціну акцій Twitter приблизно на 8–3 долари за акцію.

Видання нагадало, що приблизно у травні 2022 року Маск почав писати у соцмережі про нібито проблеми Twitter із фейковими акаунтами або «ботами» та заявив, що угода «призупинена», перш ніж оголосити, що хоче повністю вийти з угоди.

Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити мультимільярдера дотримуватися угоди. На початку жовтня Маск зрештою придбав Twitter за початково узгодженою ціною. Наступного року він перейменував платформу соціальних мереж на X.

Ці місяці виявилися фінансово збитковими для інвесторів Twitter, які купували та продавали акції компанії протягом цього часу.

Реклама

Браян Белгрейв, власник малого бізнесу з Орегону, який очолив групу інвесторів, що подали до суду на Маска, заявив, що продав тисячі акцій Twitter у липні 2022 року, вважаючи, що Маск більше не збирається купувати платформу через його публічні дописи та коментарі.

Ціна продажу акцій була меншою, ніж та, за яку він придбав їх, і значно меншою за 54,20 долара за акцію, які Маск зрештою заплатив.

«Мене обдурили», — сказав Белгрейв.

У своїх свідчення на суді Ілон Маск стверджував, що він не вводив інвесторів в оману, а люди просто занадто багато вичитують у його публічних коментарях і твітах.

Реклама

«Якби це був суд над тим, чи я писав дурні твіти, я б сказав, що я винний», — заявив мільярдер.

Нагадаємо, раніше американський мультимільярдер Ілон Маск оголосив, що готовий фінансувати адвокатів для кожного, хто надасть правдиві свідчення у справі померлого фінансиста Джеффрі Епштейна.