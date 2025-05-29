Суд визнав незаконними масштабні мита Трампа: у Білому домі відреагували

Білий дім. / © Associated Press

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У Білому домі розкритикували рішення американського суду США зупинити митні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Білого дому Куш Десаї.

З його слів, невзаємне ставлення інших країн до США "підживило історичний та постійний торговельний дефіцит Америки". Ця нестача нібито створила "надзвичайну ситуацію національного масштабу, яка знищила американські громади, залишила наших працівників позаду та послабила нашу оборонно-промислову базу - факти, які суд не заперечував".

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"Необрані судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію національного масштабу. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для вирішення цієї кризи та відновлення американської величі", - сказав Куш Десаї.

Нагадаємо, Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одностайно визнав незаконними масштабні тарифи на імпорт в межах «надзвичайної економічної ситуації». Цей припис стосується тарифів, які Трамп у оголосив 2 квітня, а також попередніх указів щодо мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

За версією суддів, застосування стало перевищенням президентських повноважень, надані законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977-го. Адже глава держави не має права використовувати тарифи як засіб «покарання».

Зауважимо, що в квітні президент США запровадив 10% мита навіть проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни. Це острови Герд і Макдональд.

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