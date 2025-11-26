Визнання одностатевих шлюбів: суд ЄС ухвалив рішення

ЛГБТ / © Unsplash

Кожна держава-член Євросоюзу зобов’язана визнавати шлюб, укладений в іншій. Відповідне рішення ухвалив Суд ЄС.

Про це пише LE TEMPS.

Деталі

До суду звернулися двоє поляків, одружених у Німеччині, яким відмовили у видачі транскрипції свідоцтва про шлюб у їхній країні походження, де одностатеві шлюби заборонені.

«Ця відмова суперечить європейському праву, оскільки вона створює перешкоду для свободи відповідних громадян пересуватися з однієї країни до іншої, користуючись при цьому своїми набутими правами в межах Союзу. Вона підриває цю свободу, а також право на повагу до приватного та сімейного життя», — постановив Суд ЄС.

Так, держави-члени зобов’язані визнавати сімейний стан, законно набутий в іншій державі-члені.

Додається, що при цьому Польща не зобов’язана запроваджувати одностатеві шлюби у своєму національному законодавстві.

Раніше йшлося про легалізацію партнерства для одностатевих пар в Україні.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України).

«Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства», — написав президент.