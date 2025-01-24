Суд заблокував "неконституційний" указ Трампа: чотири штати подали позови

У четвер, 23 січня, федеральний суддя заявив, що указ президента США Дональда Трампа про відміну громадянства по праву народження є "явно неконституційним", і видав тимчасову заборонну ухвалу, щоб заблокувати її.

Про це пише CNN.

Суддя Джон Коенур, який був призначений на свою посаду ще президентом Рональдом Рейганом, задовольнив клопотання генерального прокурора Вашингтона Ніка Брауна та трьох інших штатів, очолюваних демократами, про надзвичайне розпорядження, яке призупиняє дію указу на 14 днів для додаткових обговорень юридичного позову.

"Я працюю на місці судді вже понад чотири десятиліття. Я не можу згадати іншого випадку, коли б подане питання було так само зрозуміле", — сказав Коенур.

Оголошуючи своє рішення, Коенур поставив присутнім риторичне питання – "де були юристи", коли ухвалювалося рішення підписати указ? За його словами, "розуму незбагненно", щоб якийсь член колегії адвокатів стверджував, що указ є конституційним.

Штати, очолювані демократами, домагалися судового рішення про тимчасову заборону, стверджуючи, що указ Трампа – це кричуще порушення 14-ї поправки до Конституції, яка гарантує громадянство всім дітям, які народилися на території США та інших територіях, які підпадають під їхню юрисдикцію.

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Адвокат штату Вашингтон Лейн Полозола заявив судді, що треба зупинити дію указу, бо поки суд розглядатиме справу, "зупинити пологи неможливо". За його словами, діти, яким було відмовлено у громадянстві за указом Трампа, зіштовхнуться із "суттєвими довгостроковими негативними наслідками". Полозола також стверджував, що адміністрація Трампа не лише проігнорувала шкоду цього указу, а й що саме шкода "є метою" цього документа.

Вашингтон та інші штати-позивачі стверджують, що скасування громадянства за правом народження обтяжить їхні державні програми, тому що народжені діти будуть позбавлені федеральних пільг, на які вони мали б право як громадяни США.

Після рішення про тимчасову заборону указу Трамп заявив журналістам у Білому домі, що адміністрація оскаржить це рішення.

Цього тижня проти указу було подано ще кілька позовів, зокрема окремою групою прокурорів-демократів, групами захисту прав іммігрантів, Американським союзом захисту громадянських свобод та окремими вагітними жінками, чиї діти можуть постраждати від указу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволить розсекретити документи про загибель та вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також подробиці смерті сенатора Роберта Кеннеді.

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