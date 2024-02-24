Суд забовʼязав Трампа виплатити $454 млн у справі про шахрайство

В свою чергу Дональд Трамп пообіцяв подати апеляцію.

Суддя штату Нью-Йорк зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити 454 мільйони доларів, у справі про цивільне шахрайство.

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Трампа визнали винним у маніпуляціях зі своїми статкам, пише CNN.

Спочатку сторона Трампа попросила відкласти винесення рішення на 30 днів, одна суддя відхилив клопотання, заявивши, що захист не пояснив та не обґрунтував причину для цього.

Виплата включає штраф у розмірі 354,9 млн доларів, який суддя Артур Енгорон з суду штату Мангеттен призначив 16 лютого.

Після того, як Трампу та іншим буде вручено вирок, починається 30-денний термін, протягом якого вони можуть подати апеляцію.

Загальна сума виплат становить 464,6 млн доларів. Вона була визначена в четвер, 22 лютого.

Щодня для Дональда Трампа нараховуватимуться відсотки у розмірі 114 тисяч доларів.

Також Трампу заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити в банках, зареєстрованих у штаті.

В свою чергу Дональд Трамп пообіцяв подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп використовує історію з Навальним, щоб мати вигляд жертви в судах.

Крім того, ми раніше інформували, що у США визначили найгіршого президента в історії країни.

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