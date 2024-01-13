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Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times 400 тисяч доларів

Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times 400 тисяч доларів

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Газета опублікувала розслідування про те, що колишній президент США брав участь у сумнівних податкових схемах.

Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав експрезидента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч за судові витрати після програного позову проти видання The New York Times.

Про це пише ВВС.

2021 року Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його махінації з несплатою податків. Також він стверджував, що New York Times та його племінниця Мері Трамп змовилися, щоб роздобути його декларацію.

Суд відхилив позов Трампа, адже його вимоги "не відповідали конституційному праву", а самого Трампа зобовʼязали відшкодувати витрати видання. Статті ж про фінансові справи Трампа отримали Пулітцерівську премію.

Варто зазначити, що загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

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