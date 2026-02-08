Суд зобов’язав Uber виплатити 8,5 млн жінці через сексуальне насильство водія таксі

Uber програв суд жертві сексуального насильства / © Associated Press

Федеральне журі у Фініксі (США) постановило Uber виплатити 8,5 млн доларів після того, як визнало компанію відповідальною у позові жінки, яка заявила про сексуальне насильство з боку водія. Такий вердикт може стати орієнтиром для тисяч подібних справ проти сервісу замовлення поїздок.

Про це йдеться у повідомленні The Guardian.

Позов подала Джейлін Дін, і це була перша справа з понад 3 000 схожих позовів проти Uber, які були об’єднані у федеральному суді США. Так звані «тестові справи» (bellwether trials) використовуються для перевірки юридичних позицій та оцінки вартості претензій для можливих врегулювань.

Скільки вимагали адвокати позивачки і скільки отримали

Журі визначило, що водій був співробітником Uber, тож компанія несе відповідальність за його дії. Дін отримала 8,5 млн доларів як компенсацію збитків, але суд не присудив штрафні виплати.

Видання зазначає, що адвокати позивачки вимагали понад 140 млн доларів.

Представник Uber у заяві зазначив, що журі відхилило інші претензії Дін щодо недбалості компанії чи дефектів систем безпеки, додавши, що компанія планує оскаржити рішення.

«Цей вердикт підтверджує, що Uber діяв відповідально та суттєво інвестував у безпеку пасажирів», — заявили в компанії.

Адвокат Джейлін Дін Сара Лондон зазначила, що вердикт «підтверджує правоту тисяч постраждалих, які наважилися заявити про себе та вимагати відповідальності від Uber за пріоритет прибутку над безпекою пасажирів». Якщо рішення буде підтверджене в апеляції, воно може стати прецедентом для інших судових процесів проти Uber, зазначив адвокат Джон Карпентер, який не бере участі у позовах Uber.

За його словами, хоча кожна справа про сексуальне насильство оцінюється індивідуально, сума 8,5 млн доларів може стати орієнтиром для інших подібних випадків.

Що відомо про справу

Жителька Оклахоми Дін подала позов проти Uber 2023 року, через місяць після інциденту в Арізоні. Вона стверджує, що компанія знала про хвилю сексуальних нападів з боку водіїв, але не вжила базових заходів для підвищення безпеки пасажирів. Такі звинувачення вже давно переслідують компанію, привертаючи увагу ЗМІ та Конгресу США.

Адвокатка Дін Александра Волш під час заключних аргументів зазначила, що Uber позиціонував себе як безпечний сервіс для жінок, особливо тих, хто подорожує вночі або після вживання алкоголю.

«Жінки знають, що світ небезпечний. Ми знаємо про ризик сексуального насильства. Uber змусив нас повірити, що їх сервіс безпечний», — сказала Волш.

Uber, яка вже стикалася з численними проблемами безпеки, включаючи критику за слабку перевірку водіїв та пріоритет зростання над захистом пасажирів, заявляє, що не повинна нести відповідальність за кримінальні дії водіїв, оскільки вони є незалежними підрядниками. Компанія стверджує, що її перевірки та попередження про ризики достатні.

Адвокат Uber Кім Буено зазначила про водія під час заключних аргументів.

«Він не мав кримінального минулого. Жодного. Мав 10 000 поїздок через додаток та майже ідеальний рейтинг. Чи можна було передбачити це для Uber? Відповідь — ні», — йдеться у коментарі.

У позові Дін вказала, що на момент замовлення Uber вона була напідпитку і попросила водія відвезти її від дому хлопця до готелю. За словами позивачки, водій ставив їй непристойні запитання під час поїздки, а потім зупинив машину та зґвалтував її.

Що відомо про інші справи Uber

Суддя федерального суду Чарльз Брейєр, який зазвичай працює у Сан-Франциско, розглядав справу у Фініксі. Він курує всі подібні федеральні справи проти Uber, централізовані у його суді у Сан-Франциско. Окрім того, Uber відповідає у понад 500 справах у судах Каліфорнії. Єдина справа, яка дійшла до судового розгляду, завершилася у вересні перемогою Uber: журі визнало, що компанія проявила недбалість у заходах безпеки, але ця недбалість не була ключовим фактором, що спричинив шкоду жінці.

