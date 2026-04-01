Суд зупинив будівництво бальної зали, заради якої Трамп зніс пів Білого дому

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Федеральний суддя ухвалив рішення призупинити роботи із заміни зруйнованого Східного крила Білого дому до моменту, поки Конгрес не надасть відповідного дозволу.

Про це повідомляє The New York Times.

У вівторок, 31 березня, суддя Річард Дж. Леон, призначений ще за президентства Джорджа Буша-молодшого, оприлюднив 35-сторінкове рішення, яким зобов’язав зупинити будь-які роботи на місці демонтованого Східного крила.

Реклама

Проєкт, вартість якого оцінюється у 400 млн доларів, передбачав будівництво нової бальної зали на місці історичної споруди.

Суддя дійшов висновку, що адміністрація не мала повноважень діяти самостійно без погодження з Конгресом у питанні, що стосується змін у Білому домі — об’єкті, який має історичне та національне значення.

«Доки Конгрес не благословить цей проєкт через законодавче уповноваження, будівництво має зупинитися!» — зазначив суддя у своєму рішенні.

Він також звернув увагу на суперечливість пояснень адміністрації щодо управління проєктом.

Реклама

«Суддя Леон наголосив, що адміністрація надавала суперечливі пояснення щодо того, хто відповідає за проєкт і на яких підставах приймаються приватні пожертви для його фінансування», — йдеться у рішенні.

Крім того, суд підкреслив роль Конгресу у контролі за федеральною власністю та витратами.

«Не пізно для Конгресу уповноважити продовження будівництва бальної зали. Національний фонд збереження історичних пам’яток отримає захист своїх інтересів у конституційному та законному процесі. А американський народ виграє від того, що гілки влади виконуватимуть свої конституційні ролі», — наголосив Леон.

Раніше адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що зупинка робіт може призвести до низки проблем.

Реклама

«Зокрема, йшлося про те, що на території резиденції залишиться відкритий будівельний майданчик, що ускладнить виконання базових робіт у Білому домі та навіть може становити загрозу національній безпеці», — зазначалося у позиції сторони.

Втім, суддя відхилив ці аргументи, підкресливши пріоритет дотримання законних процедур.

Водночас зазначається, що останнім часом адміністрація Трампа активно працювала над посиленням символічної присутності президента у публічному просторі.

Реклама

