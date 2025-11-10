Суд звільнив колишнього президента Франції Саркозі з в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі / © Associated Press

Апеляційний суд у Парижі звільнив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з в’язниці та перевів його під судовий нагляд.

Про це пише DW.

Суд задовольнив клопотання прокуратури на засіданні з апеляції адвокатів 70-річного Саркозі, який перебував у в’язниці майже три тижні за звинуваченням у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Після звільнення колишній президент зобов’язаний носити електронний браслет на нозі. Йому заборонено контактувати з обвинуваченими та свідками у справі.

На засіданні по відеозв’язку Саркозі назвав своє ув’язнення «дуже важким» та «виснажливим». Адвокати експрезидента наполягали на його достроковому звільненні, що й було задоволено судом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, суд у Франції визнав експрезидента Ніколя Саркозі винним у змові та засудив до п’яти років тюремного ув’язнення за справу про отримання незаконного фінансування для його виборчої кампанії 2007 року від Лівії Муаммара Каддафі.