Судан охопили бої: що відомо про ситуацію в країні (фото, відео)

У Судані сталася третя за останні чотири роки спроба державного перевороту.

У Судані в суботу, 15 квітня, сталися зіткнення між армією (SAF) та Силами швидкого реагування (RSF). Суперечності, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни останніми місяцями, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях столиці Хартума та інших міст країни. Загинуло щонайменше троє людей.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Судані.

З чого почалися зіткнення

Бойові зіткнення розпочалися після того, як RSF не погодилися на запропонований перехід до цивільного правління у країні, який передбачає інтеграцію RSF до національної армії Судану, повідомляє ВВС. Керівництво спецназу наполягало на тому, щоб процедуру відклали на 10 років, а регулярні війська вимагали проведення процесу протягом двох років.

There are clashes between the army and the special forces in the Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/o66V1U9tLs — 301 Military (@301military) April 15, 2023

Що відбувається у столиці

Зіткнення у столиці почалися приблизно о 9:30 за місцевим часом. Сторони застосовують важке озброєння, повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу". Стовпи диму здіймалися з різних місць 10-мільйонного міста, пише Aljazeera.

Надходили повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, Спортивне містечко, околиці Генштабу та біля резиденції лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана в столиці. Під час артилерійських перестрілок мирні жителі бігли в укриття.

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Суданський спецназ, який очолює генерал Мохамед Хамдан Дагало, також відомий як Хемедті, стверджує, що контролює щонайменше три аеропорти, резиденцію головнокомандувача армії та президентський палац. Армія заперечує це і каже, що бойові літаки завдають ударів по базах RSF.

Генерал Хемедті заявив, що він буде воювати, доки не будуть захоплені всі армійські бази. Він також додав, що командувач регулярною армією генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан є "злочинцем" і буде або вбитий, або "постане перед правосуддям".

Fightings in Khartoum, Sudan, between the Sudan Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF) have broken out. The latter are considered supporters of ousted dictator Omar al-Bashir.



Bashir is wanted for war crimes in Darfur by the ICC. He is currently in a Sudanese prison… pic.twitter.com/awMhABn9os — (((Tendar))) (@Tendar) April 15, 2023

В аеропорту спалахнув український літак

Стрілянину також було чутно в районі міжнародного аеропорту Хартума. Там спалахнули пасажирські літаки, зокрема Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Відповідне відео поширили в Twitter.

На записі видно Boeing 737 SkyUp (Україна) і Airbus A330 Saudia (Саудівська Аравія), з яких виходить дим. Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене після того, як воєнізовані сили швидкого реагування нібито взяли під контроль аеропорт і президентський палац.

1/ ✈️ PE SCURT⚡: Cel puțin două avioane au fost avariate în ultima oră pe aeroportul din Khartoum, capitala Sudanului, după ce forțele paramilitare Rapid Support Forces ar fi preluat controlul aeroportului și a palatului prezidențial.



: Gamar Abdulrahim pic.twitter.com/1CvyEOAlVX — Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) April 15, 2023

"Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок", – прокоментували інцидент у SkyUp.

У компанії пояснили, що їхні літаки перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) April 15, 2023

Владу в Судані намагається захопити спецназ, пов’язаний із ПВК “Вагнера”

Очільник суданського спецназу відомий тим, що за сприяння групи Вагнера побував з офіційним візитом у Москві напередодні вторгнення РФ в Україну, де він публічно підтримав російську агресію, сказавши, що “весь світ повинен визнати, що (Росія) має право захищати свій народ”.

За інформацією The Africa Report, спільна діяльність RSF і ПВК “Вагнера” з видобутку золота в Судані допомогла створити золоті запаси в російському Центральному банку, що було важливо для Москви після вторгнення в Україну. Відомо про щонайменше 16 російських контрабандних рейсів із Судану до Росії за минулий рік.

Спільне підприємство RSF і групи Вагнера Meroe Gold відкрито вивішує прапор Радянського Союзу на своїй ділянці видобутку золота поблизу району Аль-Ібайдія в Північному Судані.

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Судану

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану через загострення ситуації безпеки у столиці країни Хартумі.

"У зв'язку із загостренням ситуації у столиці Республіки Судан місті Хартум рекомендуємо громадянам України зараз утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває – уникати відвідування районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися у місцях свого проживання", – йдеться у повідомленні МЗС.

Українцям в Судані також рекомендують повідомити свої дані посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua, або почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520.

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