Суддя, яка поширювала теорію змови щодо збиття MH17, подала у відставку

У Гаазі суддя, яка хотіла вплинути на процес щодо збиття літака рейсу MH17, пішла у відставку.

Суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі про збиття літака рейсу MH17, що проходить у Нідерландах, подала у відставку.

Про це пише NOS.

"Суддя, яка намагалася вплинути на процес MH17, подала у відставку", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що суддя працювала радником у суді в Гаазі. Її брат написав книгу (під псевдонімом), в якій стверджує, що рейс MH17 2014 року не був збитий російською ракетою, як дійшли висновку Рада з питань безпеки Нідерландів та прокуратура, що було підтверджено рішенням суду.

Цього місяця суддя отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес.

Брат жінки заявив у своїй книзі, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.

Жінка назвала висновки Нідерландської ради безпеки та прокуратури "навмисним і прозорим приховуванням", а певні дані назвала "маніпуляцією та брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету та неупередженості судової системи. Факт збиття рейсу MH17 з російської ракети "Бук" підтвердив суд у Гаазі в листопаді. У результаті катастрофи 2014 року загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака.

Дисциплінарні заходи застосовуються до суддів дуже рідко. Верховний суд є органом, який ухвалює рішення з цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалу Окружного суду Гааги у справі про збитий літак MH17.

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