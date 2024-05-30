Суддя Європейського суду з прав людини відповів, коли візьмуться за розгляд індивідуальних скарг проти РФ

Європейський суд з прав людини розпочне слухати індивідуальні скарги проти Російської Федерації після розгляду міждержавних позовів України і Росії.

Про це повідомив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський в інтерв’ю Укрінформу.

"Під час війни багато прав людини опиняються під загрозою. Скарги пішли на порушення права на життя, заборону катування та інших видів неналежного поводження і відсутність ефективного розслідування цих порушень. Скаржаться на порушення права власності, порушення права на свободу і особисту недоторканність. Ось такий приблизний та невичерпний перелік. ЄСПЛ аж ніяк не зацікавлений у затягуванні цих справ, і до них дійде черга після вирішення міждержавних позовів України і Росії", - сказав він.

За словами Гнатовського, раніше була оголошена позиція ЄСПЛ, що спочатку потрібно вирішити системні питання.

"Тобто яка держава, в який період та за які події відповідальна. Це найкраще з’ясувати глобально, через міждержавні справи. А після них уже буде розгляд індивідуальних заяв", - додав він.

Гнатовський також відповів на запитання, коли можна очікувати на рішення у справі порушень Росією прав людини після окупації Криму у 2014 році, яку ЄСПЛ розпочав розглядати лише у грудні 2023 року і ухвалив рішення про прийнятність цієї справи.

"Я не можу назвати конкретну дату, але президентка ЄСПЛ Шіфра О’Лірі на своїй щорічній пресконференції повідомила, що сподівається, що Суд ухвалить це рішення найближчим часом і воно буде оприлюднене", - сказав він.

Після цього, додав суддя, у індивідуальних справах, які пов’язані з окупацією Криму, вже не буде жодних перешкод. Нині ж ця справа – не єдиний міждержавний позов. Далі в черзі ЄСПЛ справа "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації".

"У цій справі до скарг, що стосувалися подій у східних областях України у 2014-2015 роках, приєднали нову скаргу України, яка стосується подій після широкомасштабного російського вторгнення. І в такій спосіб одним процедурним рішенням зекономили до 10 років тривалості розгляду, якщо зважати на досвід попередніх міждержавних справ. Уже на етапі розгляду по суті скарг про події 2014-2015 років Суд розгляне і прийнятність всіх скарг щодо подій, які трапилися після 24 лютого 2022 року", - повідомив суддя.

Нагадаємо, українець, якого катували російські окупанти, подав безпрецедентну юридичну скаргу проти РФ до суду в Аргентині. Ця справа може стати першим випадком розгляду воєнних злочинів Росії в Україні за межами Європи та США, використовуючи принцип універсальної юрисдикції.

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