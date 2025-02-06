Суддя заблокувала указ Трампа про скасування громадянства за правом народження

У США друга федеральна суддя Дебора Бордман заблокувала виконавчий указ президента Дональда Трампа, спрямований на скасування громадянства за правом народження. Суддя сказала, що указ, ймовірно, неконституційний і "суперечить 250-річній історії громадянства нашої країни за народженням".

Про це повідомляє CNN.

Загальнонаціональна попередня судова заборона від Бордман – вагоме рішення проти указу Трампа, який швидко зустрівся з юридичними оскарженнями та кілька днів потому був призупинений окремим суддею.

"(Наказ – ред.) суперечить зрозумілому формулюванню 14-ї поправки, суперечить 125-річному обов’язковому прецеденту Верховного суду та суперечить 250-річній історії громадянства нашої країни за народженням. Жоден суд у країні ніколи не схвалював інтерпретацію президента. Цей суд не буде першим", – заявила Бордман.

Справу, що розглядається, порушили п’ятеро вагітних у Меріленді, на чиїх немовлят може вплинути наказ Трампа, і дві групи захисту прав іммігрантів.

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Як заявила суддя, судова заборона повинна застосовуватися по всій країні, щоб надати величезним групам "повне полегшення".

"Уряд не постраждає від попередньої судової заборони, яка перешкоджає виконанню виконавчого наказу, який, ймовірно, буде визнаний неконституційним", – сказала Бордман.

Судова заборона, яка буде чинною, допоки триватиме судовий процес проти наказу, ймовірно, буде оскаржена адміністрацією у федеральному апеляційному суді в Річмонді, що дасть змогу врешті-решт передати справу до Верховного суду.

По всій країні тривають кілька інших оскаржень наказу. Судді в інших штатах збираються розглянути подібні судові заборони пізніше цього тижня. Юридичні експерти сказали, що цілком імовірно, що справа зрештою дійде до високого суду для перегляду.

Коли Бордмен зачитувала свою постанову, вона сказала, що "громадянство є найціннішим правом, прямо гарантованим 14-ю поправкою до Конституції", і наголосила на "непоправній шкоді", яку завдасть указ Трампа, якщо йому дозволять набути чинності найближчими тижнями.

"Діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей", ¬– сказала суддя.

Своєю чергою юрист, який представляє адміністрацію Трампа, Ерік Гамільтон стверджував, що автори 14-ї поправки не мали наміру "створити лазівку", якою можуть скористатися тимчасові відвідувачі або іммігранти без документів. Він сказав, що блокувати наказ було б передчасно, оскільки федеральні агентства не змогли почати розробляти конкретну політику щодо нього після того, як його було призупинено незабаром після підписання президентом. Але це не переконало суддю.

Нагадаємо, 20 січня Трамп підписав указ, який передбачає, що федеральний уряд не "видаватиме документи про визнання громадянства Сполучених Штатів" будь-яким дітям, народженим на американській землі від батьків, які перебували в країні нелегально або перебували в штатах на законних підставах, але тимчасово".