Судна російського флоту ракетними залпами “зустріли” бойові кораблі США в Чорному морі

Під час військових навчань російські кораблі виконали зенітні ракетні та артилерійські стрільби по повітряній цілі.

У понеділок, 8 листопада, на одному з військових полігонів в акваторії Чорного моря два протичовнові кораблі і дизельний підводний човен РФ провели демонстративні тренування із застосуванням ракет та артилерії. Навчання відбулися після заходу в Чорне море двох американських бойових кораблів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Учасниками цих навчань були малі протичовнові кораблі "Ейськ" та "Касимов", які відпрацювали пошук та виявлення підводного човна умовного супротивника у взаємодії з екіпажем протичовнового вертольота Ка-27М. Під час цих тренувань вони використовували торпедне та реактивне бомбове озброєння.

Окрім пошуку підводного човна, екіпажі кораблів також виконали "завдання протиповітряної оборони на переході морем з виконанням зенітних ракетних та артилерійських стрільб по повітряній цілі".

У повідомленні нагадали заяву міністра оборони РФ Сергій Шойгу про те, що американські кораблі, які зайшли в акваторію Чорного моря, можуть влаштувати провокації, тому за їхніми діями стежать.

Нагадаємо, 4 листопада до Чорного моря зайшов американський корабель Mount Whitney - флагман 6-го оперативного флоту США, а 30 жовтня - есмінець ВМС США USS Porter, оснащений крилатими ракетами великої дальності Tomahawk.

Раніше президент Росії Володимир Путін агресивно відреагував на входження в Чорне море флагманського корабля Шостого флоту США. Під час наради з питань оборони, яка відбулася в Сочі, російський лідер запропонував роздивитися американське судно "в приціл".

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