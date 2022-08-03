Судно Razoni з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі

Судно з українською кукурудзою зупинилося у Стамбулі для огляду, який відбувається за "зерновою угодою".

Команда інспекторів перевірила перше судно з українським зерном, яке вийшло з порту Одеси. Кінцевим пунктом призначення є Ліван.

Про це пише Reuters.

Два човни з інспекційним персоналом вилетіли з невеликого рибальського порту в стамбульському районі Румелі Фенері.

Високопосадовий турецький чиновник повідомив Reuters у вівторок, що Анкара очікує, що приблизно один корабель щодня залишатиме три українські порти в Чорному морі.

В Міноборони Туреччини підтвердили, що спільна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно RAZONI. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне.

Відповідно до укладеної у Стамбулі угоди, 27 липня в Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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