Судно з електромобілями з Китаю покинули серед океану: що сталося

Судно Morning Midas з китайськими електромобілями загорілося в Тихому океані / © Associated Press

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Судно, яке перевозило близько 3000 автомобілів з Китаю до Мексики, було покинуте посеред Тихого океану після пожежі. Серед автівок було близько 800 електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Берегової охорони США, пожежа на борту судна Morning Midas сталася приблизно за 300 миль на південь від острова Адак на Алясці.

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Екіпаж розпочав заходи щодо гасіння пожежі, але полум’я не вдалося взяти під контроль. На допомогу були направлені рятувальники

Берегова охорона США евакуювала всіх 22 членів екіпажу, перемістивши їх на сусіднє торговельне судно.

Речник компанії, яка зафрахтувала судно, відмовився коментувати, кому належать транспортні засоби.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, Morning Midas, побудований китайською компанією Xiamen Shipbuilding Industry Co, вийшов з порту Яньтай 26 травня. До цього він заходив у два інші китайські порти: Наньша на півдні та Шанхай.

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Згідно зі звітом страхового гіганта Allianz, використання літій-іонних акумуляторів в електромобілях створює новий ризик для світової судноплавної галузі, особливо враховуючи вартість транспортних засобів на борту найбільших суден для перевезення автомобілів.

Пожежі, пов’язані з електромобілями, часто важче загасити. Умови щільно упакованого вантажного судна, що перевозить автомобілі, призводять до обмеженої вентиляції, що може швидко посилити нагрівання. Замкнуте середовище зі сталевою обшивкою значно ускладнює гасіння пожеж та рятувальні операції.

Крім того, коли електромобіль горить, це триває довше, і вогонь стає гарячішим. Полум’я може прискорюватися через ланцюгові реакції та швидко вийти з-під контролю.

Нагадаємо, нещодавно у Північній Кореї сталася аварія з військовим кораблем, коли його спускали на воду.

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