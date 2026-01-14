Судно з Ірану тоне в Каспійському морі: воно возило снаряди до РФ

МЗС Туркменістану підтвердило катастрофу судна, що ймовірно возило снаряди до РФ / © Фото з відкритих джерел

У Каспійському морі зазнало аварії іранське вантажне судно Rona, яке могло перевозити зброю до Росії.

Про катастрофу судна повідомило Міністерство закордонних справ Туркменістану.

На борту було 14 громадян Індії та Ірану, всі вони врятовані.

Згідно з даними відстеження, суховантаж Rona з жовтня 2024 року по грудень 2025 року 20 разів заходив до портів Астрахані, Махачкали та Азова. Він ходив туди з іранських портів Амірабад і Анзелі.

За інформацією російського Телеграм-каналу Важные истории, в момент аварії цей суховантаж виконував рейс до Астрахані.

У 2023 році розслідувачі CNN встановили, що саме між Астраханню та Амірабадом з Анзелі проходить основний маршрут ймовірних морських поставок зброї з Ірану до РФ. Журналісти The Wall Street Journal додали, що таким чином до Росії потрапляють сотні тисяч артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів, які потрапляють на війну проти України.

Нагадаємо, що в Ірані тривають найбільші за 50 років протести. За даними правозахисних організацій Iran Human Rights та Iran International, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі людей.