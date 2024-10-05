Судно з небезпечним російським вантажем увійшло в протоку Ла-Манш: яку загрозу становить корабель

Вантажне судно, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечної аміачної селітри з російського міста Кандалакша у Мурманській області, увійшло у протоку Ла-Манш, що розділяє Францію та Велику Британію.

Про це повідомив французький телеканал BFM TV.

Вантажне судно довжиною 183 метри, яке належить мальтійській компанії Ruby Enterprise, ще 22 серпня вийшло з російського порту і майже одразу потрапило у сильний шторм. На короткий час судну надали прихисток у норвезькому порту, але від 4 вересня йому довелося знову вийти у відкрите море.

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Відтоді уже кілька портів різних європейських країн, зокрема Литви, відмовили судну у доступі до доку. Це пояснюється тим, що вантажне судно пошкоджене штормом, а його вантаж, попри те, що аміачна селітра регулярно використовується як добриво, має високий вибухонебезпечний потенціал.

"Це плаваюча бомба... На мою думку, це загроза безпеці на морі та прибережному населенню, щоб мінімізувати ризик, нам доведеться розглянути можливість перекачування невеликих кількостей аміачної селітри на невеликі човни", - сказав у коментарі телеканалу спеціаліст з управління промисловими ризиками Пол Пулен.

Речник морської префектури Манш Етьєн Баджіо запевнив, що ситуація під контролем.

“Ми стежимо [за судном]. Маємо прямі зв’язки з британською владою та судновласником, що дозволить нам надзвичайно швидко втрутитися, якщо це буде необхідно”, – стверджує він.

При цьому необхідну допомогу вантажному судну, якщо виникне така потреба, надаватимуть у відкритому морі, заходу в порт не планується.

Марко Форгіоне, генеральний директор Чартерного інституту експорту та міжнародної торгівлі, вказує на величезні екологічні ризики у випадку аварії.

На Мальті, кінцевому пункті призначення вантажного судна Ruby, влада вже попередила, що кораблю не дозволять причалити, поки на його борту буде аміачна селітра.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року у порту ліванської столиці Бейрут прогриміли два потужні вибухи, які утворили над містом грибоподібну хмару. За даними уряду Лівану, у порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

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