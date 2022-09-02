Судно з українським зерном сіло на мілину під час проходу через Босфор: фото

Через аварійну ситуацію на судні, яке перевозить близько 3 тисяч тонн української кукурудзи, рух протокою було перекрито.

У четвер, 1 вересня, судно Lady Zehma, яке вийшло з морського порту Чорноморськ із вантажем українського зерна, сіло на мілину в Стамбулі. Через це рух протокою Босфор було перекрито.

Про це повідомили у турецькому Генеральному управлінні берегової безпеки, опублікувавши відповідні фото.

У відомстві зазначили, що 173-метрове вантажне судно Lady Zehma перевозить близько 3 тисяч тонн української кукурудзи в італійське місто Равенна. Рішення посадити його на мілину було прийнято усвідомлено, оскільки у судна відмовило кермо.

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Чотири буксири берегової безпеки відправили на місце події для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, уже понад 1,5 мільйона тонн продовольства було експортовано морським шляхом з трьох українських портів.

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