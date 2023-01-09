Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі: що відомо

Вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тисяч метричних тонн кукурудзи з України до Китаю, зранку 9 січня сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Вантажне судно намагались зрушити з місця три канальних буксири. Глава адміністрації каналу Усама Рабія повідомив, що суховантажне судно нібито не впливає на навігацію.

За його словами, які навів телеканал Al Arabiya, судно начебто "трохи сіло на мілину" в південній частині каналу і "перебувало на плаву".

За даними ЗМІ, судно вже вдалося зняти з мілини і воно продовжило рух.

Що спричинило інцидент, не повідомляється. АР зазначає, що причиною інциденту могли стати погані погодні умови у північних провінціях Єгипту.

Нагадаємо, подібний інцидент стався 7 серпня. Судно із українською кукурудзою залишило Україну та перетнуло Чорне море згідно з угодою військового часу. Але змушене було стати на якір в Середземному морі поблизу Туреччини та змінити свій статус.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору". Внаслідок цього судна змушені чекати своєї черги по 3-5 тижнів, а кілька мільйонів тонн української агропродукції взагалі щомісяця недоекспортовується.

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